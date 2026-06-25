Уолл-стрит закрылась без единой динамики на статданных

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями, рынок оценивал статданные и перспективы повышения ставки в США, а также ждал отчетности Micron Technologies.

В центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС). На прошлой неделе Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, при этом новый глава регулятора Кевин Уорш подчеркнул важность восстановления ценовой стабильности в США.

Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали такую возможность в 29%, по данным CME ⁠FedWatch.

В четверг будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС. Эти данные помогут участникам рынка скорректировать прогнозы относительно дальнейшей траектории ставки в США.

Между тем в среду стало известно, что дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на 2,6% и составил $226,8 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале 2025 года дефицит составлял $221,1 млрд, а не $190,7 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали отрицательное сальдо в январе-марте на уровне $217,5 млрд, согласно данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в мае упали на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 580 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали майские продажи на уровне 640 тыс. домов.

Кроме того, участники рынка оценивали новости крупных американских компаний.

Акции FedEx Corp. подешевели на 0,1%. Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира в четвертом квартале 2026 финансового года сократила чистую прибыль на 3%.

Капитализация Cerebras Systems Inc. упала на 19,6%. Американский разработчик ИИ-чипов и оператор дата-центров в первом квартале 2026 года увеличил выручку почти вдвое, сильнее ожиданий рынка, однако спрогнозировал сокращение рентабельности позднее в этом году.

Рыночная стоимость KB Home подскочила на 16,7%. Строительная компания в прошлом квартале сократила чистую прибыль почти вчетверо при снижении выручки на 27%, при этом прибыль оказалась слабее ожиданий рынка, а выручка - немного лучше.

Цена бумаг службы проката автомобилей Hertz рухнула на 40,7% после того, как компания сообщила, что скорректированная прибыль во втором квартале будет ближе к нижней границе прогноза. Также она объявила о допэмиссии акций на $100 млн.

Тем временем котировки акций сети закусочных Wendy's подскочили на 25,7% на фоне повышенного внимания со стороны розничных инвесторов. За последние 24 часа она стала второй самой упоминаемой компанией в трейдинговых форумах в соцсети Reddit, по данным Swaggy Stocks.

Трейдеры ждали отчетности производителя чипов памяти Micron Technology, которая была обнародована после закрытия торгов в среду. На фоне мирового дефицита чипов памяти рыночная стоимость компании с начала года подскочила в 3,7 раза и превысила $1 трлн. На основной сессии в среду котировки бумаг понизились на 0,3%. "Все будут следить за Micron. Думаю, квартал окажется ожидаемо блестящим, но я бы не ждал дальнейшего роста котировок", - отметил старший рыночный стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,35% и составил 51848,9 пункта.

Лидером роста в составе индикатора стали акции Home Depot Inc., подорожавшие на 5,7%. Тем временем цена бумаг Chevron Corp., Walt Disney Co., Microsoft Corp. и Verizon Communications понизилась более чем на 2%.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,1% - до 7358,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,43% и завершил торги на уровне 25476,64 пункта.