Мексика планирует возобновить поставки топлива на Кубу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мексика рассматривает возможность возобновления коммерческих поставок топлива на Кубу, сообщила президент страны Клаудиа Шейнбаум.

По ее словам, обсуждаемый механизм предусматривает поставки не через мексиканскую государственную нефтяную компанию PEMEX, а через частные компании, уполномоченные торговать углеводородами с Кубой.

"Мы работаем над этим, мы надеемся, что это можно будет возобновить в ближайшее время на коммерческой основе. Это не гуманитарный вопрос, а коммерческий", - приводят слова Шейнбаум латиноамериканские СМИ.

Заявление президента Мексики прозвучало через несколько дней после того, как Национальная ассамблея Кубы одобрила пакет реформ, предложенный президентом страны Мигелем Диас-Канелем. Среди мер - возможность участия кубинских и зарубежных частных компаний в импорте и продаже топлива, что, по мнению мексиканских властей, открывает новые возможности для бизнеса компаниям, заинтересованным в работе на Кубе.

Инициатива Мехико направлена на смягчение затяжного глубокого энергетического кризиса, с которым столкнулась Куба.