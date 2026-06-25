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Мексика планирует возобновить поставки топлива на Кубу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мексика рассматривает возможность возобновления коммерческих поставок топлива на Кубу, сообщила президент страны Клаудиа Шейнбаум.

По ее словам, обсуждаемый механизм предусматривает поставки не через мексиканскую государственную нефтяную компанию PEMEX, а через частные компании, уполномоченные торговать углеводородами с Кубой.

"Мы работаем над этим, мы надеемся, что это можно будет возобновить в ближайшее время на коммерческой основе. Это не гуманитарный вопрос, а коммерческий", - приводят слова Шейнбаум латиноамериканские СМИ.

Заявление президента Мексики прозвучало через несколько дней после того, как Национальная ассамблея Кубы одобрила пакет реформ, предложенный президентом страны Мигелем Диас-Канелем. Среди мер - возможность участия кубинских и зарубежных частных компаний в импорте и продаже топлива, что, по мнению мексиканских властей, открывает новые возможности для бизнеса компаниям, заинтересованным в работе на Кубе.

Инициатива Мехико направлена на смягчение затяжного глубокого энергетического кризиса, с которым столкнулась Куба.

Мексика Куба
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