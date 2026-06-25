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Jaguar Land Rover отзовет более 250 тыс. машин в США из-за проблем с подушкой безопасности

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover отзывает 250,9 тыс. внедорожников в США из-за дефекта подушки безопасности. Об этом говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Разъем пружины подушки на стороне водителя может подвергнуться коррозии, что помешает нормальному срабатыванию этого узла и повысит риск травм при столкновении, отмечает регулятор.

Отзыв касается некоторых моделей Land Rover Defender, Discovery и Range Rover.

Jaguar Land Rover является 100%-м дочерним предприятием индийской Tata Motors.

Jaguar Land Rover
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