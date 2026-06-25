Ирак допустил возможность выхода из ОПЕК, если его квоту на добычу нефти не повысят

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ирак в будущем может рассмотреть возможность выхода из ОПЕК, если группа не согласится увеличить квоту страны на добычу нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство нефти Ирака.

"В настоящее время мы не намерены выходить из ОПЕК и по-прежнему привержены работе в рамках организации и ее механизмов", - заявил официальный представитель ведомства Салим аль-Рикаби.

"Разумеется, принимая во внимание, что страна намерена наращивать добычу в соответствии со своими производственными возможностями и потребностями, ОПЕК должна увеличить квоту Ирака. В противном случае придется принимать решение о том, оставаться в ОПЕК или выйти из нее", - говорится в его текстовом заявлении.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в конце апреля объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

Ранее страны ОПЕК+ приняли решение провести оценку максимальной устойчивой производственной мощности (MSC) для всех стран-участниц, которая будет использоваться в качестве эталона для базовых показателей добычи на 2027 год.

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил в кулуарах ПМЭФ в начале июня, что в ОПЕК+ пока не обсуждается вопрос об увеличении квот на добычу нефти для ряда участников сделки после открытия Ормузского пролива с целью компенсации их недополученных доходов.