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В Тихом океане стартовали крупнейшие в мире международные военно-морские учения RIMPAC

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие в мире международные военно-морские учения RIMPAC 2026, проходящие под командованием ВМС США, начались на просторах Тихого океана в районе Гавайских островов, сообщает американский Тихоокеанский флот.

В учениях, которые продлятся до конца месяца, принимают участие ВМС 30 стран мира, задействован 31 надводный корабль, 5 подводных лодок, 197 самолетов, 30 тыс. военнослужащих, в том числе 1,1 тыс. морских пехотинцев.

Как сообщил командующий учениями вице-адмирал ВМС США Джеффри Джаблон, участники будут отрабатывать операции по противолодочной борьбе и противовоздушной обороне, высадке десанта, разминированию побережья, оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также будут отрабатывать поисково-спасательные операции.

Наряду с этими типичными операциями RIMPAC, в ходе учений будет проведено от 30 до 35 экспериментов с использованием беспилотных систем, сказал вице-адмирал.

Джаблон отметил, что в этом году учения RIMPAC имеют дополнительное значение, поскольку проходят в годовщину основания Америки в 1776 году.

"В течение 250 лет наша страна строила прочные отношения с союзниками и партнерами, основанные на доверии, взаимном уважении и общих интересах, - сказал он. - RIMPAC – это место, где эти отношения укрепляются посредством действий".

С американской стороны в учениях принимают участие авианосец USS Theodore Roosevelt и ракетные эсминцы USS Paul Hamilton, USS Decatur, USS Wayne E. Meyer и USS Carl M. Levin.

США RIMPAC Тихий океан Гавайские острова
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