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Швеция выделит Украине более $150 млн для подготовки энергетического сектора к зиме

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство Швеции одобрило пакет помощи для Украины на сумму около 1,5 млрд шведских крон ($154 млн) для поддержки энергетического сектора страны в 2026 году, сообщил в четверг кабинет министров.

"Чтобы провести необходимую подготовку до холодов, Украине нужна дополнительная поддержка уже сейчас. Именно поэтому правительство Швеции одобрило дополнительную поддержку энергетического сектора Украины уже в июне", - заявил министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Доус.

Пакет поддержки на 2026 год включает, в частности, 1,37 млрд шведских крон ($140,7 млн) для Украинского фонда поддержки энергетики, 100 млн шведских крон ($10,3 млн) для Шведского агентства гражданской обороны и устойчивости (MCF) и 20 млн шведских крон ($2 млн) для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Из этих средств будут осуществляться ремонт и установка новых энергоблоков, обеспечиваться поддержка персонала, транспорта, проводиться закупки материалов и таких необходимых вещей, как генераторы и батареи. Поддержка МАГАТЭ поможет повысить ядерную безопасность и защиту атомных электростанций Украины, отмечает правительство Швеции.

Швеция Украина МАГАТЭ
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