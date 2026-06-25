США направляют в Европу очередной эсминец противоракетной обороны

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты направляют в Европу для постоянного размещения шестой эсминец, который станет составным элементом морского компонента европейской системы противоракетной обороны, следует из данных 6-го оперативного флота ВМС США.

Ракетный эсминец, название которого пока не раскрывается, должен прибыть на свою постоянную базу в испанском порту Рота в Атлантике этой осенью.

По данным 6-го оперативного флота, он повысит возможности противоракетной обороны на европейском театре военных действий, а также выполнения задач в Восточном Средиземноморье.

В настоящее время на базе Рота в Испании размещены оснащенные системой ПРО Aegis эсминцы USS Paul Ignatius, USS Roosevelt, USS Bulkeley, USS Arleigh Burke и USS Oscar Austin. Вместе с наземными ракетными базами в Румынии и Польше они являются составными частями единой европейской системы противоракетной обороны.

Эти корабли могут одновременно осуществлять противоракетную и противовоздушную оборону. Помимо этого, они вооружены также крылатыми ракетами Tomahawk, торпедами и другим оружием, способным защищать от угроз в воздухе, на море и под водой.

В ходе военной операции США против Ирана эти ракетные эсминцы выполняли боевые задачи в восточной части Средиземного моря.