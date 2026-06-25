В ОАЭ ограничили использование цифровых платформ детьми

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров ОАЭ принял закон о введении жестких ограничений на использование цифровых платформ детьми младше 15 лет.

Новые правила могут затронуть не только социальные сети, такие как: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и TikTok, но и музыкальные, игровые и потоковые сервисы, такие как: Netflix, Youtube и Spotify.

Это связано с тем, что запрет применим к любой платформе, которая опирается на учетные записи пользователей или алгоритмические рекомендации. "Платформа, которая соответствует только одному признаку определения — будь то создание учетной записи, публикация контента или алгоритмическая рекомендация — уже может подпадать под действие закона", — пояснил Алекс Маккей, старший юрист международной юридической фирмы Reed Smith. Поскольку Netflix, Spotify и YouTube активно используют умные алгоритмы рекомендаций и требуют создания профилей, технически они полностью подпадают под действие новой резолюции.

Для детей младше 15 лет инициатива исключает компромиссы: профили, созданные внутри семейных подписок или под контролем взрослых, также попадают под полный запрет. Частичные послабления коснутся лишь подростков 15–16 лет. Платформы будут обязаны блокировать для этой группы потенциально опасные инструменты: стриминг, общие чаты и алгоритмы вовлечения.

Основной технической и юридической сложностью станет внедрение систем верификации возраста. Для выполнения новых требований компаниям придется использовать сканирование документов, биометрию и ИИ-оценку возраста. Это обяжет платформы собирать конфиденциальные сведения, что вступает в противоречие с Федеральным законом № 45 о защите данных, требующим минимизации сбора чувствительной информации.

На адаптацию систем и интеграцию с национальной системой верификации ОАЭ цифровым платформам отводится 12 месяцев. Платформы должны внедрить безошибочные системы верификации возраста. В случае неисполнения требований Национальное управление средств массовой информации и Регулятор по телекоммуникациям (TDRA) получат право применять санкции вплоть до полной блокировки сервисов на территории страны.

Ответственность за соблюдение правил также возлагается на родителей: за предоставление ложных данных при проверке возраста им грозят административные меры.