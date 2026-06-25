Госдолг Германии в январе-марте увеличился на 2,4%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Государственный долг Германии на конец марта 2026 года составлял 2 трлн 726,5 млрд евро, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это на 64,9 млрд евро (на 2,4%) больше показателя на конец 2025 года.

В том числе федеральная задолженность выросла на 44,4 млрд евро (на 2,4%) и достигла 1 трлн 884,9 млрд евро. Долг городов и коммун Германии увеличился на 3 млрд евро (на 1,5%) - до 199,3 млрд евро. При этом задолженность федеральных земель повысилась на 17,6 млрд евро (на 2,8%) и составила 642,2 млрд евро.