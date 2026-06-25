Семь моряков пострадали в результате пожара на борту боевого корабля ВМС США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере семь моряков пострадали в результате пожара, произошедшего на борту американского боевого корабля прибрежной зоны USS Indianapolis, сообщили ВМС США.

По имеющимся данным, пожар вспыхнул на корабле накануне, когда он находился на военно-морской базе Мейпорт в штате Флорида.

Подразделение пожарно-спасательной службы базы немедленно прибыло на место происшествия и потушило пожар.

Моряки, получившие незначительные травмы, были доставлены в госпиталь.

Как сообщили ВМС США, причины пожара выясняются.