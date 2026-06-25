ЕК подписала соглашения на 1,1 млрд евро в рамках инвестиционной программы Украины

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) подписала в Гданьске в четверг на конференции по восстановлению Украины соглашения на сумму более чем 1,1 млрд евро о новом финансировании в рамках инвестиционной программы для Киева.

В коммюнике ЕК сообщается, что эти соглашения подписаны с такими партнерами Еврокомиссии, как Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, для "поддержки восстановления, реконструкции и стратегических инвестиций по всей стране".

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, "Украина завтра требует масштабных инвестиций уже сегодня". "Именно поэтому мы помогаем городам и селам восстанавливаться. Мы поддерживаем устойчивость энергетического сектора. Мы предоставляем финансирование предприятиям, в том числе в прифронтовых регионах. (...) Послание инвесторам простое: инвестируя в Украину, вы инвестируете в будущее Европы", - заявила председатель Еврокомиссии.

В Брюсселе отмечают, что в соответствии с обязательствами, взятыми на прошлогодней конференции в Риме по восстановлению Украины, ЕК запускает "европейский флагманский фонд восстановления Украины, создавая таким образом крупнейший фонд прямых инвестиций", предназначенный для восстановления страны.

Фонд поддерживается Европейской комиссией через Европейский инвестиционный банк, а также Францией, Германией, Италией и Польшей. С начальным капиталом в 220 млн евро, включая вклад ЕК в рамках инвестиционной программы Украины в размере 160 млн евро, фонд планирует "привлечь до 7 млрд евро инвестиций в крупномасштабную инфраструктуру, производственные отрасли и другие проекты, имеющие решающее значение для восстановления экономики Украины", говорится в сообщении Европейской комиссии.

Помимо главы ЕК, в конференции также приняли участие члены ЕК: Валдис Домбровскис (экономика), Андрюс Кубилюс (оборона), Марта Кос (расширение ЕС) и Екатерина Захариева (исследования и инновации).