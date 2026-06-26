Поиск

Трамп заявил, что Иран станет новым рынком экспорта американской сельхозпродукции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне договоренностей по разморозке активов Тегерана в рамках переговоров с Вашингтоном назвал Иран новым рынком для американского сельскохозяйственного экспорта.

"Он (рынок экспорта - ИФ) будет большим, полагаю, очень большим", - заявил Трамп, выступая на ужине с американскими фермерами в Розовом саду Белого дома.

Президент спросил, кто из присутствующих фермеров хотел бы посетить Иран, однако, как обратили внимание журналисты пула Белого дома, никто не поднял руку.

В четверг The New York Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что размороженные в рамках договоренностей иранские средства в США де-факто не окажутся в распоряжении иранских властей. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы размораживаемые средства напрямую шли компаниям, у которых Иран сможет закупить сельскохозяйственную продукцию, медицинское оборудование и другие одобренные товары.

Иранские СМИ писали, что Тегеран получит $12 млрд в виде двух траншей.

В среду Трамп заверял, что США пока что не платили Ирану никаких денежных сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств. В минувший вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что размораживание активов Ирана возможно, однако средства должны идти не на финансирование проиранских группировок, а к примеру, на закупку американской сельскохозяйственной продукции.

Однако спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в четверг заявил, что Тегеран в случае разблокирования своих активов не желает тратить их на приобретение американской продукции.

Хроника 28 февраля – 26 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом объявил о прекращении приема беженцев

 Белый дом объявил о прекращении приема беженцев

IMO приостановила эвакуацию моряков из Персидского залива после инцидента с судном

Жара во Франции бьет исторические рекорды

 Жара во Франции бьет исторические рекорды

США заключили контракт на $35 млрд для увеличения производства противоракет THAAD

ЕК подписала соглашения на 1,1 млрд евро в рамках инвестиционной программы Украины

Число погибших от землетрясения в Венесуэле приблизилось к 190

 Число погибших от землетрясения в Венесуэле приблизилось к 190

В США считают, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе

Совет ЕС утвердил продление на год экономических санкций против России

Что произошло за день: четверг, 25 июня

Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране

 Автопроизводитель Polestar уходит из США после запрета на продажу машин в стране
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10103 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2834 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов