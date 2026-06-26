Трамп заявил, что Иран станет новым рынком экспорта американской сельхозпродукции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне договоренностей по разморозке активов Тегерана в рамках переговоров с Вашингтоном назвал Иран новым рынком для американского сельскохозяйственного экспорта.

"Он (рынок экспорта - ИФ) будет большим, полагаю, очень большим", - заявил Трамп, выступая на ужине с американскими фермерами в Розовом саду Белого дома.

Президент спросил, кто из присутствующих фермеров хотел бы посетить Иран, однако, как обратили внимание журналисты пула Белого дома, никто не поднял руку.

В четверг The New York Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что размороженные в рамках договоренностей иранские средства в США де-факто не окажутся в распоряжении иранских властей. В Вашингтоне настаивают на том, чтобы размораживаемые средства напрямую шли компаниям, у которых Иран сможет закупить сельскохозяйственную продукцию, медицинское оборудование и другие одобренные товары.

Иранские СМИ писали, что Тегеран получит $12 млрд в виде двух траншей.

В среду Трамп заверял, что США пока что не платили Ирану никаких денежных сумм и не передавали ему денег из ранее замороженных иранских средств. В минувший вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что размораживание активов Ирана возможно, однако средства должны идти не на финансирование проиранских группировок, а к примеру, на закупку американской сельскохозяйственной продукции.

Однако спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в четверг заявил, что Тегеран в случае разблокирования своих активов не желает тратить их на приобретение американской продукции.