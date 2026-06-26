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Ким Чен Ын заявил о продолжении обновления дальнобойных вооружений КНДР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - КНДР в рамках демонстрации сил сдерживания войны продолжает обновлять дальнобойные наступательные вооружения, опираясь не только на оборонительные средства, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Он сказал, что само вызывание у врагов постоянной тревоги и страха является важной частью демонстрации сил сдерживания войны. И заверил, что мы будем делать так, чтобы враги в ближайшем будущем знали о том, что все дальнобойные ударные средства наших вооруженных сил заменились обновленными", - цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно публикации, лидер страны отметил, что политика партии "нацелена на не простое повышение оборонительной способности, опирающейся на оборонительные средства, а на укрепление смертельной и разрушительной наступательной готовности, не позволяющей врагам посметь воевать с нами".

Он обратил внимание, что нынешняя международная ситуация, "когда можно защитить государственную власть и гарантировать само существование только последовательным перевесом в силе", подтверждает важность укрепления обороноспособности страны.

Ким Чен Ын отметил приоритетность развития артиллерийских и ракетных сил сухопутных войск и поставил очередные задачи в рамках пятилетнего плана.

ЦТАК уточняет, что северокорейский лидер присутствовал на испытаниях вооружений, проведенных оборонными институтами по плану модернизации артиллерийских и ракетных вооруженных сил, и выразил удовлетворенность результатом этих испытаний.

В рамках испытаний, согласно ЦТАК, оценивались боевые характеристики "обновленной 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня с 24 стволами, мощи боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты и точности падения снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы-пушки".

Ким Чен Ын КНДР ЦТАК
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