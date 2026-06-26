Фондовые индексы США завершили четверг без единой динамики

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом Nasdaq снизился вслед за котировками акций крупных технологических компаний.

Также инвесторы оценивали большую порцию статданных и корпоративные новости.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщило Trading Economics.

Доходы населения США в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы также повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго - на 0,6%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае вырос на 0,3% за месяц и на 3,4% за год (0,3% и 3,3% в апреле), что совпало с консенсус-прогнозом. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. - до 215 тыс., по данным министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 227 тыс., а не 226 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 225 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Котировки бумаг поставщика лабораторного оборудования и реагентов Bio-Techne подскочили более чем на 20% на новости о том, что его покупает германская фармацевтическая и химическая Merck KGaA за $11,3 млрд с учетом долга.

Цена акций Micron Technology выросла на 15,7%. Производитель чипов памяти в 4,5 раза увеличил выручку в третьем финквартале (закончился 28 мая), что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий квартал.

Стоимость Acuity взлетела на 17,6%. Компания, которая занимается решениями для освещения и управления зданиями, получила в третьем финквартале (март-май) чистую прибыль и выручку выше прогноза аналитиков.

Акции Caterpillar подорожали на 6,3%, Applied Materials - на 13,4%, UnitedHealth Group Inc. - на 2,4%, Johnson & Johnson - на 1,6%, Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp. - на 0,5%.

Amazon.com Inc. сообщила о том, что планирует вложить дополнительно $13 млрд в Индию для расширения облачной и ИИ-инфраструктуры. Таким образом, общий объем ее инвестиций в страну в 2026-2030 гг. составит $48 млрд. Котировки бумаг компании снизились на 3,1%.

Цена акций Apple Inc. упала на 6,1% на новости о повышении стоимости ноутбуков MacBook и планшетов iPad из-за роста расходов на чипы памяти на фоне их дефицита.

Бумаги Darden Restaurants подешевели на 0,3%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в четвертом финквартале (март-май) увеличил чистую прибыль и выручку на 13,7%, но дал слабый прогноз на весь фингод.

Акции Oracle Corp. подешевели на 3,2%, McDonald's Corp. - на 3,4%, Microsoft Corp. - на 3,5%, Nvidia Corp. - на 1,6%, Alphabet Inc. - на 0,5%, IBM - на 1,8%, Boeing Co. - на 1%, Walmart Inc. - на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 71,72 пункта (на 0,14%) и составил 51920,62 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 0,73 пункта (на 0,01%) - до 7357,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 118,03 пункта (на 0,46%) и завершил сессию на отметке 25358,6 пункта.