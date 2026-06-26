Латвия разместит дополнительные средства ПВО на границе с Россией и Белоруссией

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В ближайшее время на границе Латвии с Россией и Белоруссией будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил журналистам глава Минобороны республики Райвис Мелнис.

"Ведется поиск решений для обеспечения восточной границы дополнительными радарами и системами перехвата. Мы не можем на 100% исключить возможность проникновения какого-либо дрона. Но мы будем работать над совершенствованием системы противовоздушной обороны, чтобы небо было безопасным", - сказал Мелнис, которого цитирует портал LSM.

"Уже найдены решения, которые в ближайшее время позволят развернуть дополнительные системы ПВО", - добавил он.