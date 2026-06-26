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Samsung планирует инвестировать $648 млрд в Южной Корее в ближайшие 10 лет

Samsung планирует инвестировать $648 млрд в Южной Корее в ближайшие 10 лет
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Конгломерат Samsung Group в понедельник объявит о планах инвестировать 1 квадриллион вон ($648 млрд) в экономику Южной Кореи в ближайшие десять лет, пишет местное издание Maeil Business без указания источников.

По данным издания, инвестиционные планы будут озвучены на встрече топ-менеджеров Samsung и конкурирующей SK Hynix с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

Инвестиции будут направлены на строительство центров обработки данных, производство аккумуляторов и дисплеев, а также потенциальные вложения в размере 300 трлн вон в создание заводов по выпуску чипов на юго-западе страны.

Администрация президента Южной Кореи подтвердила, что в понедельник будет объявлено о трех "мегапроектах" в сфере полупроводников, ИИ-ориентированных ЦОД и робототехники.

Акции Samsung Electronics, ключевой компании в конгломерате, в пятницу упали на 5,3%. С начала года ее капитализация выросла в 2,8 раза до 2,25 квадриллиона вон.

Samsung Южная Корея
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