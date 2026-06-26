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Еврокомиссия предлагает продлить на год статус временной защиты для украинцев

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила в пятницу продлить на один год временную защиту лиц, покидающих Украину в связи с военными действиями.

"Сегодняшнее предложение отвечает на острую потребность миллионов украинцев (...). Оно также отвечает текущим оборонным потребностям Украины. Когда придет время полностью перейти от временной защиты к гражданской жизни, мы обеспечим справедливые пути посредством интеграции для тех, кто остается, и поддержки для тех, кто хочет вернуться на Украину", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

В коммюнике ЕК уточняется, что "временная защита, как правило, не должна предоставляться вновь прибывающим лицам, не имеющим разрешения украинских властей на выезд из Украины в связи с выполнением ими военных обязанностей".

В то же время важно, говорится в документе, чтобы государства-члены "активизировали подготовку к скоординированному переходу от временной защиты". Это, по мнению ЕК, должно включать "как возможность перехода к более длительному статусу законного резидента, так и возможности для устойчивых возвращения и реинтеграции на Украине, когда позволит ситуация".

Еврокомиссия сообщила, что этот процесс уже начался во многих государствах-членах ЕС, и ЕК в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами Евросоюза и украинскими властями разработает "пилотную программу добровольного возвращения и реинтеграции".

Ожидается, что программа окажет практическую поддержку тем, кто желает вернуться на Украину.

Теперь Совету ЕС предстоит утвердить предложение Еврокомиссии, по данным которой в настоящее время почти 4,4 млн человек, перемещенных из Украины, пользуются временной защитой в ЕС, при этом "их число остается стабильным и незначительно увеличивается с 2024 года".

Еврокомиссия Украина
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