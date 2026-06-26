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Hyundai отзовет почти 100 тыс. машин в США из-за проблем с ПО

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает 96,3 тыс. машин в США из-за проблем с дисплеем приборной панели. Об этом говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Ошибка в программном обеспечении может привести к отказу дисплея, из-за чего на нем не отображается критическая информация, включая показания спидометра и предупреждающие сигналы, отмечает регулятор. ПО будет обновлено дистанционно или в дилерских центрах.

Отзыв касается некоторых моделей компактного внедорожника Tucson, включая его гибридную версию.

Акции Hyundai Motor в пятницу упали на 4,5%. С начала года капитализация компании выросла на 62%.

Hyundai Hyundai Motor США
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