В США разработана новая гиперзвуковая ракетная система большой дальности

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Корпорация Lockheed Martin разработала гиперзвуковой планирующий боевой блок нового поколения для обеспечения возможности нанесения ударов на большие расстояния, следует из сообщения компании.

"Новый планирующий летательный аппарат отличается повышенной скоростью и дальностью полета по сравнению с существующими моделями с акцентом на снижение производственных затрат и возможность крупномасштабного производства", - говорится в сообщении.

Детальные характеристики нового боевого блока не раскрываются. Согласно данным компании, планирующий блок следующего поколения (Next Generation Glide Body - NXGB) отличается клиновидной конструкцией, которая будет иметь более высокое отношение подъемной силы к сопротивлению, чем коническая форма ранее разработанного планирующего блока CHGB в составе гиперзвуковых ракет большой дальности LRHW.

Первое летное испытание гиперзвуковой ракеты с блоком NXGB планируется провести в 2027 году.

Компания сообщила о новой разработке вслед за объявленным в апреле решением армии США отказаться от будущих закупок планирующего блока CHGB, разработанного компанией Lockheed Martin, в пользу более дешевых альтернатив. Этот шаг был предпринят несмотря на то, что уже были завершены все летные испытания и в начале весны планировалось начать поставку первых ракет с этим планирующим блоком в войска. CHGB способен развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Аппарат мог маневрировать по высоте и курсу, что затрудняет его обнаружение системами ПРО.

Однако высокая стоимость и трудоемкость конструкции прежней гиперзвуковой ограничивали производство не более чем 24 ракетами в год, при этом стоимость одной ракеты составляла от $35 млн до $40 млн.

Планом армии США уже предусматривается закупка 500 единиц новой версии ракет LRHW по цене менее $1,5 млн за единицу к 2029 финансовому году и по 1 тыс. ракет ежегодно в 2030 и 2031 финансовых годах.