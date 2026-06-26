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Япония и Тайвань пострадали от наводнений

Погибли два человека, отменены авиарейсы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Проливные дожди, спровоцированные штормом "Меккхала", привели к наводнениям и к перебоям в работе транспорта в Японии и на Тайване, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

На Тайване из-за стихийного бедствия погибли два человека. Сильнее всего пострадали южные районы острова, где закрыли офисы, школы. В городе Тайнань приостановили железнодорожное сообщение, затоплены автомобильные дороги.

В Японии отменили более 200 авиарейсов, непогода повлияла на расписание движения десятков поездов. Ранее власти распространили предупреждение о необходимости эвакуации в отношении 2,2 млн человек в 13 префектурах, однако позже частично его отменили. На данный момент эвакуироваться рекомендовано примерно 1 млн человек.

В настоящее время "Меккхале" присвоена категория тропического шторма. По прогнозам, скорость порывов ветра может достигать 108 км/час.

Япония Тайвань
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