Индекс МосБиржи отскочил выше 2285 пунктов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу скорректировался вверх за счет закрытия коротких позиций игроками перед выходными; сдерживающим фактором для покупателей выступала дешевеющая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $72 за баррель).

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся выше 2285 пунктов после утреннего падения в район 2200 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,3% до 2285,61 пункта (минимум сессии - 2203,25 пункта), индекс РТС снизился на 0,6% до 934,35 пункта. Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги МКБ (+5,1%), МКПАО "Лента" (+5,1%), "Татнефти" (+4,6%), но подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-3,5%), "АЛРОСА" (-2,8%), "НЛМК" (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 27 июня, составил 77,0611 рубля (+1,43 рубля). На биржевом рынке цена фьючерсов на доллар взлетела выше 78 рублей/$1, прибавив около двух рублей.

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 5,6-10% на фоне роста курса доллара от ЦБ на 3,62 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "ЛУКОЙЛа" (+3,9%), АФК "Система" (+3,5%), ПАО "Южуралзолото" (+3,1%), "Норникеля" (+2,8%), "ВК" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,4% и +4,5% "префы"), "Русала" (+1,9%), "Яндекса" (+1,9%), "Полюса" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,6%), "Роснефти" (+1,6%), "Хэдхантера" (+1,1%), ВТБ (+0,8%), "ФосАгро" (+0,8%), "Газпрома" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 25 июля истекающую 27 июня лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Как сообщалось, 22 октября 2025 года OFAC внесло в санкционный список (SDN List) "ЛУКОЙЛ" и ряд его дочерних обществ. После введения санкционных ограничений НК объявила о намерении продать зарубежные активы.

ВТБ в мае 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению с таким же месяцем прошлого года, до 27,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В целом за пять месяцев группа заработала 190,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 18,7% хуже результата за тот же период прошлого года. Прогноз по прибыли ВТБ на 2026 год - 600-650 млрд рублей.

Подешевели в пятницу акции "ДОМ.РФ" (-2%), "Т-Технологии" (-1,9%), "ММК" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Северстали" (-0,8%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы").

Совет ЕС продлил санкции еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года, в связи с "действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине". В Брюсселе напомнили, что это решение последовало за политическим соглашением Европейского совета от 18-19 июня 2026 года, на заседании которого лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против РФ на год.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, российский рынок акций на неделю погрузился на трехлетнее "дно" у 2200 пунктов по индексу МосБиржи, откуда в пятницу попытался организовать отскок к 2300 пунктам. "Негатива много, а из позитива для экспортно-ориентированного рынка можно выделить разве что ослабление рубля. Отскоки на одной лишь экстремальной перепроданности обычно скоро затухают и часто сменяются новыми нисходящими движениями", - считает эксперт.

На геополитическом контуре растут напряженность и санкционные риски, цены на нефть продолжили снижаться, недельная и годовая инфляция в России ускорились. Ситуация на внутреннем топливном рынке дополнительно увеличила опасения проинфляционных последствий, в том числе в контексте траектории ключевой ставки ЦБ. В глобальном разрезе инвесторы продолжат следить за новостями вокруг Ирана, сигналами регуляторов, сырьевыми ценами.

Краткосрочный взгляд на российский рынок остается осторожным. Без геополитических новостных драйверов или значимого рыночного позитива остаются риски сваливания индекса МосБиржи ниже 2200 пунктов. При появлении сопутствующих триггеров вертикальный рост к 2360-2400 пунктам также не удивит, полагает Смирнов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, рынок акций в конце недели существенно увеличил волатильность; в начале торгов индекс МосБиржи падал на 1,5%, потом попытался резко развернуться вверх и протестировал рубеж 2300 пунктов, однако к концу дня "бычий" настрой несколько сократился. Тем не менее, индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 2250 пунктов. Краткосрочный рост в течение дня мог быть вызван техническими причинами, главным образом закрытием маржинальных позиций многими инвесторами после сообщения Банка России об отзыве лицензии на депозитарную деятельность у одного профессионального участника фондового рынка, полагает аналитик.

Падение цен на нефть ушло на второй план, но к вечеру некоторые западные СМИ сообщили, что американский Минфин восстановил санкции против российской нефтяной отрасли, и временное хрупкое ралли на фондовом рынке приостановилось. Ослабление рубля в пятницу имело более существенное значение. В начале следующей недели, если за выходные не поступит существенного негатива, рынок может вырасти из-за большой недооцененности, индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2200-2300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу подрос по индексу МосБиржи, реагируя на валютные колебания и оставаясь в ожидании значимых драйверов движения.

Восстановление акций нефтегазовых компаний можно было наблюдать главным образом в рамках коррекции. Поддержку экспортерам также, вероятно, оказывал более слабый рубль. Позитивных сигналов со стороны международного рынка нефти в пятницу не поступало. Кроме того, стало известно о восстановлении санкций США против российской нефти.

Индексы МосБиржи и РТС отскочили от годовых минимумов, что можно объяснить техническими факторами. Значимых "бычьих" драйверов у российского рынка к концу недели не появилось, что предупреждает о рисках сохранения "медвежьих" настроений. Поддержку нефтяным акциям в конце недели мог оказывать разворот рубля вниз, который благоприятен для экспортеров, считает Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 4,2%, австралийский ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 5,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снижаются на 0,1-1,3%), в США нет единой динамики (к 19:00 мск индексы Dow и S&P500 подросли на 0,3%, Nasdaq просел на 0,5%).

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены ускорили снижение на фоне быстрого увеличения поставок топлива через Ормузский пролив.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 4,5% до $71,9 за баррель (+2,1% в четверг), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 3,9% до $69,1 за баррель (+2,2% накануне).

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузку топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.

Ранее на неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что интенсивность движения судов через Ормузский пролив близка к уровням до начала конфликта. В частности, в среду через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" лидировали в росте акции "ВСМПО-Ависма" (+5,8%), "Русснефти" (+5,2%), MDMG (+4,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+4,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+3,8%), "Распадской" (+3,8%).

"РуссНефть" сконцентрирована на скорейшем погашении операционного кредита; до тех пор, пока это не будет сделано, владельцам обыкновенных акций НК не стоит ждать дивидендов, сообщил журналистам президент "РуссНефти" Евгений Толочек по итогам годового собрания акционеров НК. При этом он отметил, что на долгосрочную перспективу планы выплат дивидендов есть.

Акционеры "РуссНефти" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов на "префы" за 2025 год в размере $0,714 на каждую акцию такого типа. Всего их на выплату будет направлено $70 млн (почти 5,3 млрд рублей по текущему курсу ЦБ - ИФ). "Русснефть" традиционно выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. Согласно уставу НК, их размер зависит от среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent. Минимум на выплаты владельцам "префов" ежегодно направляется $60 млн. При этом в свободном обращении находятся только обыкновенные акции эмитента.

Подорожали акции "ВУШ Холдинга" (+3,8%) на корпоративных новостях, в том числе о возобновлении buyback с 26 июня. Программа buyback стартовала с 25 августа 2025 года, срок ее действия - 1 год. Максимальный объем программы - до 1,5 млн акций, что эквивалентно около 1,3% уставного капитала. Последний раз компания производила выкуп акций в рамках программы в декабре 2025 года. Ранее в пятницу компания сообщила, что аккумулировала средства для полного погашения облигаций 2 июля, после чего решила возобновить выкуп акций.

Подешевели акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (-17,1%), ПАО "Артген" (-12,9%), "Глобалтрак менеджмент" (-12%), "ТГК-14" (-11,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-11,6%).

Годовое собрание акционеров "Объединенной вагонной компании" (-1,9%), прошедшее 24 июня, приняло решение не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. Чистая прибыль ОВК за 2025 год останется в распоряжении компании. Чистая прибыль ОВК по МСФО снизилась в 2025 году на 30,9%, до 21,7 млрд рублей, чистая прибыль по РСБУ за прошлый год составила 148,8 млн рублей против чистого убытка в размере 13,1 млрд рублей в 2024 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 134 млрд рублей (из них 24,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,73 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").