Трамп предостерег американцев от веры в коммунистические идеалы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посоветовал соотечественникам не верить обещаниям крайне левых американских политиков, которых он назвал коммунистами.

"Главной темой моего выступления (...) будут недавние победы на выборах в нашей стране коммунистов. Идеалы коммунизма звучат привлекательно. Если бы я захотел, то мог бы стать величайшим коммунистом в истории: освобождал бы людей от платы за жилье, раздавал бы им бесплатно дома, продовольствие. Я бы вообще все сделал бы бесплатным", - написал он в соцсети Truth Social, говоря о своем выступлении, которое состоится позже в пятницу.

Однако, по мнению Трампа, коммунизм не жизнеспособен.

"Спустя два или три года жизни при коммунизме все в стране ломается. Так бывает всегда. И тогда вы начинаете жить в нищете, и у вас не будет ни еды, ни жилья, ни армии. Вообще ничего", - считает президент.

Также, по словам Трампа, сторонники коммунизма "убивают тех, кто выступает против них. Это важный элемент их идеологии".

"Коммунистам легко увлекать за собой народные массы, делая обещания, которые невозможно выполнить", - убежден Трамп.

Он раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии за то, что те, по его мнению, не ведут борьбу против сторонников коммунизма в собственных рядах.

Подводя итоги, Трамп выразил мнение, что в настоящее время коммунизм - самая серьезная угроза для США и для христианской религии за всю 250-летнюю историю страны.

Ранее в июне Трамп выражал обеспокоенность в связи с победой крайне левых политиков на праймериз Демократической партии в штате Нью-Йорк. Кроме того, он регулярно называет коммунистом нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.