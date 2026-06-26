Поиск

Трамп предостерег американцев от веры в коммунистические идеалы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посоветовал соотечественникам не верить обещаниям крайне левых американских политиков, которых он назвал коммунистами.

"Главной темой моего выступления (...) будут недавние победы на выборах в нашей стране коммунистов. Идеалы коммунизма звучат привлекательно. Если бы я захотел, то мог бы стать величайшим коммунистом в истории: освобождал бы людей от платы за жилье, раздавал бы им бесплатно дома, продовольствие. Я бы вообще все сделал бы бесплатным", - написал он в соцсети Truth Social, говоря о своем выступлении, которое состоится позже в пятницу.

Однако, по мнению Трампа, коммунизм не жизнеспособен.

"Спустя два или три года жизни при коммунизме все в стране ломается. Так бывает всегда. И тогда вы начинаете жить в нищете, и у вас не будет ни еды, ни жилья, ни армии. Вообще ничего", - считает президент.

Также, по словам Трампа, сторонники коммунизма "убивают тех, кто выступает против них. Это важный элемент их идеологии".

"Коммунистам легко увлекать за собой народные массы, делая обещания, которые невозможно выполнить", - убежден Трамп.

Он раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии за то, что те, по его мнению, не ведут борьбу против сторонников коммунизма в собственных рядах.

Подводя итоги, Трамп выразил мнение, что в настоящее время коммунизм - самая серьезная угроза для США и для христианской религии за всю 250-летнюю историю страны.

Ранее в июне Трамп выражал обеспокоенность в связи с победой крайне левых политиков на праймериз Демократической партии в штате Нью-Йорк. Кроме того, он регулярно называет коммунистом нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

Дональд Трамп США Демократическая партия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио объявил о достижении рамочного соглашения между Израилем и Ливаном

В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 920 человек

 В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 920 человек

Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

 Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

Трамп назвал удар дронами по судну в Ормузском проливе нарушением Ираном перемирия

Brent подешевела до $71,64 за баррель

Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего

 Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего

На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

 На Валдае началась встреча Путина и Лукашенко

Белоруссия запросила срочный созыв Совбеза ООН из-за атаки на автобус

Легкий спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

 Легкий спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

МИД РФ рекомендовал гражданам России не ездить в Молдавию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2839 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10122 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов