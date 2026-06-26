Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Администрация Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией с 26 июня, заявило правительство африканского государства.

В Уагадугу пошли на этот шаг после "тщательной оценки текущего состояния" двусторонних отношений.

В Буркина-Фасо считают, что "более не соблюдаются условия, необходимые для продвижения отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и принципе невмешательства во внутренние дела и национальный суверенитет".