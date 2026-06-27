NASA готовится к миссии по спасению падающей орбитальной обсерватории

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - NASA планирует 30 июня запустить экспериментальный спутник-буксир, который поможет поднять орбиту резко теряющей высоту обсерватории Swift, работающей более 20 лет и специализирующейся на изучении космических гамма-всплесков.

Как сообщает американское космическое ведомство, в рамках миссии по продлению жизни обсерватории роботизированный аппарат LINK будет выведен на орбиту с помощью ракеты Pegasus XL воздушного базирования.

Ракета будет запущена с высоты 12 километров с борта самолёта-носителя Stargazer, который поднимется с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана в предстоящий вторник в 00:23 по местному времени (в 13:23 по Москве).

Спутник, специально созданный компанией Katalyst Space для таких миссий, должен будет в автоматическом режиме сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее манипуляторами. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение нескольких месяцев постепенно поднимет обсерваторию на заданную высоту, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидавшееся в конце этого года.

Обсерватория SWIFT была запущена в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков - одного из самых мощных и малоизученных электромагнитных явлений во Вселенной. Первоначально предполагалось, что обсерватория проработает на орбите всего два года, однако она функционирует до сих пор. За более чем двадцать лет обсерватория предоставила учёным огромное количество данных об источниках гамма-излучения - чёрных дырах, нейтронных звёздах и сверхновых.

За это время орбита обсерватории снизилась с первоначальных 585 до 373 км, она продолжает неуклонно снижаться, угрожая войти в плотные слои атмосферы.

NASA считает, что в случае успеха миссия станет первой демонстрацией технологий орбитального обслуживания космических аппаратов, в том числе изменения их орбиты, что потенциально может продлить их срок службы, тем самым сэкономив десятки миллиардов долларов на их регулярную замену.