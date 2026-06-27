Иран и ОАЭ возобновили торговые операции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Иран и ОАЭ возобновили торговое сотрудничество через порт Джебель-Али, сообщает в субботу агентство IRNA.

"Заместитель по торговым услугам Организации развития торговли Ирана сообщил о возобновлении торговых взаимоотношений между Ираном и ОАЭ через порт Джебель-Али", - пишет агентство.

IRNA отмечает, что порт Джебель-Али - один из важнейших портов на юге Персидского залива, он находится на территории ОАЭ и является одним из важнейших транзитных хабов, через который проходит основная часть торговли между ОАЭ и Ираном.

В результате военной операции США и Израиля, которая началась 28 февраля 2026 года, торговые операции через порт Джебель-Али были приостановлены.