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Иран и ОАЭ возобновили торговые операции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Иран и ОАЭ возобновили торговое сотрудничество через порт Джебель-Али, сообщает в субботу агентство IRNA.

"Заместитель по торговым услугам Организации развития торговли Ирана сообщил о возобновлении торговых взаимоотношений между Ираном и ОАЭ через порт Джебель-Али", - пишет агентство.

IRNA отмечает, что порт Джебель-Али - один из важнейших портов на юге Персидского залива, он находится на территории ОАЭ и является одним из важнейших транзитных хабов, через который проходит основная часть торговли между ОАЭ и Ираном.

В результате военной операции США и Израиля, которая началась 28 февраля 2026 года, торговые операции через порт Джебель-Али были приостановлены.

Хроника 28 февраля – 27 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ОАЭ Джебель-Али
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