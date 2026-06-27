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В Таджикистане и Узбекистане ощутили произошедшее в Афганистане землетрясение

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, ощущалось на территории Таджикистана и Узбекистана. В Душанбе подземные толчки были ощутимыми, сообщили очевидцы. Официальных комментариев властей Таджикистана на данный момент не поступало.

По данным сейсмологов Узбекистана, эпицентр землетрясения располагался в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Магнитуда в очаге составила 6,0.

Подземные толчки ощущались в ряде регионов Узбекистана. В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Ферганской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях интенсивность колебаний достигала 4 баллов. В Ташкенте и Ташкентской области землетрясение ощущалось на уровне 2-3 баллов.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало. Данные уточняются.

Афганистан Таджикистан Узбекистан
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