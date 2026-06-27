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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1,4 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1,4 тыс. человек
Фото: Javier Campos/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - До 1430 человек увеличилось число жертв землетрясения в Венесуэле, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

Накануне поступали данные о 920 жертвах.

По словам Родригеса, еще 3328 человек получили травмы.

В минувшую среду вечером по местному времени (после 01:00 мск в четверг) и в четверг утром в Венесуэле произошли землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5. Подземные толчки привели к разрушительным последствиям, разрушены многие здания.

Венесуэла
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