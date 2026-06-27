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ЕС осудил иранские атаки БПЛА против Бахрейна

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Европейском союзе атаки иранских БПЛА против Бахрейна расценивают как нарушение международного права, заявил вечером в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз решительно осуждает последние атаки иранских беспилотников на Бахрейн. Мы выражаем полную солидарность с Бахрейном. Эти преднамеренные атаки со стороны Ирана неприемлемы и неоправданны и представляют собой нарушение международного права", - говорится в опубликованном заявлении.

В документе ЕВС подчеркивается, что ЕС призывает Иран немедленно прекратить атаки на соседние государства, полностью соблюдать недавно подписанный меморандум о взаимопонимании с США и в полной мере выполнять резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН.

Несколько иранских беспилотников атаковали Бахрейн в субботу.

"Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн самым резким образом осуждает нацеливание на его территорию ранним утром в субботу, 27 июня 2026 года, нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов, что является вопиющим нарушением суверенитета, наглым посягательством на безопасность граждан и резидентов и грубым нарушением международных норм и конвенций, запрещающих нападения на гражданские объекты и терроризирование мирного населения", - говорится в сообщении МИД Бахрейна.

В нем отмечается, что "продолжение Ираном нападений в то время, когда региональные и международные усилия направлены на деэскалацию, возлагает на Тегеран единоличную ответственность за подрыв мирных инициатив и демонстрирует подход, направленный на подрыв безопасности, экспорт хаоса и нарушение региональной стабильности".

Бахрейн ЕС Иран ООН
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