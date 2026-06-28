Минобороны заявило, что ВСУ размещают пункты управления БПЛА в многоэтажной застройке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Операторы БПЛА из состава "Южной" группировки войск в ходе боёв за город Константиновка в ДНР выявляют и уничтожают позиции украинской армии, с которых осуществляются запуски и управление беспилотниками, противник размещает их в многоэтажных зданиях, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе воздушной разведки были обнаружены замаскированные точки запуска БПЛА противника, оборудованные в подъездах и подвалах высотных зданий. После уточнения координат эти цели уничтожаются расчётами ударных FPV-дронов", - сказано в сообщении ведомства.

Минобороны в воскресенье опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлён точный удар по одному из пунктов запуска БПЛА ВСУ, размещённом в городской многоэтажке.

Накануне Минобороны России информировало, что за сутки в Константиновке взяты под контроль очередные 70 зданий.