Президент Белоруссии начинает азиатское турне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в азиатский регион, посетит ряд стран, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.

"Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа.

"Восточная и Юго-Восточная Азия - регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики", - подчеркнули в пресс-службе.