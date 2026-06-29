Ракета SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник цифрового радиовещания

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в понедельник по московскому времени вывела на орбиту американский спутник цифрового радиовещания большой мощности Sirius SXM-11, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника SXM-11 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида в воскресенье в 22:25 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 05:25 по Москве). Примерно через 35 минут спутник был выведен на орбиту.

Задачей спутника SXM-11 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает 7 тонн, является предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Его срок службы рассчитан на 15 лет.

Аппарат дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. С учетом нынешнего запуска на орбите будет находиться уже восемь таких аппаратов.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.