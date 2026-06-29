Поиск

Ракета SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник цифрового радиовещания

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в понедельник по московскому времени вывела на орбиту американский спутник цифрового радиовещания большой мощности Sirius SXM-11, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника SXM-11 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида в воскресенье в 22:25 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 05:25 по Москве). Примерно через 35 минут спутник был выведен на орбиту.

Задачей спутника SXM-11 нью-йоркской компании Sirius XM Holdings Inc., масса которого достигает 7 тонн, является предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Его срок службы рассчитан на 15 лет.

Аппарат дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. С учетом нынешнего запуска на орбите будет находиться уже восемь таких аппаратов.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

SpaceX Falcon 9 США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

Аракчи заявил о готовности Ирана к диалогу со странами Персидского залива по безопасности

 Аракчи заявил о готовности Ирана к диалогу со странами Персидского залива по безопасности

Ракета SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник цифрового радиовещания

На юго-западе Китае в результате землетрясения пострадали 13 человек

Вашингтон и Тегеран обсудят в Катаре урегулирование ситуации в Ормузском проливе

США и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре

 США и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре

Президент РФ считает, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске

Журналист Axios сообщил, что США и Иран согласились прекратить обмен ударами

Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера после "горячей фазы" на иранском треке

Мишустин участвовал в переговорах президентов РФ и Белоруссии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10169 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2871 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов