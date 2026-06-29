Узбекистан и США согласовали пакет взаимных тарифных уступок

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Узбекистан и США согласовали пакет договоренностей, направленных на расширение взаимного доступа на рынки, сообщил специальный представитель президента Узбекистана по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) Азизбек Урунов по итогам визита торгового представителя США Джеймисона Грира в Ташкент.

"В ходе встреч стороны обсудили возможности дальнейшей интенсификации и расширения двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества. В соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами двух стран, стороны в течение последнего года вели интенсивные переговоры по соглашению о торговле и инвестициям. В ходе состоявшихся встреч американская сторона охарактеризовала взаимный товарооборот как сбалансированный и отметила существенный потенциал для его дальнейшего наращивания. Президент Узбекистана со своей стороны приветствовал усилия по укреплению двусторонних торговых и инвестиционных связей", - написал Урунов в соцсетях.

Главным практическим результатом переговоров стало согласование "раннего" пакета договоренностей, направленного на расширение взаимного доступа на рынки.

"Согласно достигнутым компромиссам, Узбекистан готов предоставить благоприятный тарифный режим для широкого перечня американских промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, что повлечет за собой снижение или полную отмену пошлин на них. В свою очередь США обязуются обеспечить благоприятное рассмотрение тарифных мер в отношении узбекских товаров и не вводить дополнительные встречные пошлины сверх тех, что уже зафиксированы действующим американским законодательством. Окончательное оформление данных договоренностей планируется завершить в течение ближайших недель", - отметил он.

Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры по более широкому рамочному соглашению, позволяющему сбалансировать интересы обеих сторон, активизировать совместные усилия по продвижению и завершению процесса вступления Узбекистана в ВТО.

Урунов подчеркнул, что помимо тарифного регулирования, стороны договорились существенно ускорить разработку полноценного соглашения о взаимной торговле и поощрении инвестиций.

"Грир в ходе встреч также подтвердил решительную поддержку Вашингтона в процессе присоединения республики к ВТО. Президент Узбекистана в ходе переговоров вновь подчеркнул, что завершение процесса вступления в организацию до конца текущего года остается национальным приоритетом", - добавил он.

Официальный двусторонний протокол о завершении переговоров между Ташкентом и Вашингтоном по линии ВТО был подписан еще в ноябре 2024 года, однако затем американская сторона перешла к длительному изучению документов на предмет их соответствия правилам справедливой торговли.

Узбекистан находится на финальном этапе двусторонних переговоров по вступлению в ВТО: достигнуты договорённости с более чем 30 странами. На 2026 год запланировано завершение оставшихся двусторонних и многосторонних переговоров, подготовка доклада рабочей группы, окончательное согласование законодательства и принятие шагов для завершения процесса вступления в ВТО.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая группа по вступлению в ВТО. Переговоры были приостановлены и возобновлены в 2017 году. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновлённый меморандум о режиме внешней торговли, а в конце июня 2022 года начались переговоры об условиях вступления.