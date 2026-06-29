В Германии в результате стрельбы в Штаде есть погибшие

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На севере Германии мужчина открыл стрельбу по людям рядом с молодежным центром в городе Штаде, есть погибшие, сообщает DPA со ссылкой на представителя полиции.

Местные СМИ сообщают о пяти жертвах. Подозреваемый задержан. Его мотив пока неизвестен. Позднее в полиции уточнили, что задержаны двое, в том числе подозреваемый стрелок.

На улице Данкерштрассе проходит крупная полицейская операция, горожан призывают избегать этот район.

Штаде находится к западу от Гамбурга, в нем проживает около 50 тысяч человек.