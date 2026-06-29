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Рябков обсудил с израильским дипломатом контроль над вооружениями

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с заместителем генерального директора МИД Израиля Ювалем Фуксом международную и региональную повестку дня, стороны в том числе обсудили контроль над вооружением, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на контроль над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения", - сказано в сообщении.

Сергей Рябков МИД Израиль Юваль Фукс
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