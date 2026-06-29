Досрочные выборы в парламент Сербии состоятся через несколько месяцев

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Досрочные парламентские выборы пройдут в Сербии через три или четыре месяца, заявил в понедельник президент страны Александр Вучич.

"Выборы в Сербии состоятся в ближайшие три-четыре месяца", - приводит слова Вучича сербский телерадиоканал РТС.

К тому времени Вучич обещает определиться относительно того, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства.

"Решение о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра в случае победы Сербской прогрессивной партии будет прозрачным и полностью соответствовать Конституции. Граждане могут ожидать этого решения уже в конце июля", - отметил президент Сербии.

В субботу Вучич заявил о намерении уйти в отставку с поста президента в ближайшее время, то есть до официального истечения срока полномочий весной 2027 года.