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Трамп раскритиковал левых демократов и сравнил их с коммунистами

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике американских политиков левого толка и назвал их самой серьезной угрозой для страны за все время ее существования.

"Они называют себя социал-демократами, потому что это красиво звучит. На самом деле - там чистый коммунизм", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп счел такую идеологию более опасной, чем теракты 11 сентября и две мировые войны.

"Я думаю, что это, возможно, самая серьезная угроза, с которой столкнулась наша страна за все время существования. Хуже, чем Первая мировая война, Вторая мировая война, теракты 11 сентября, нападение на Перл-Харбор. (...) Им так легко побеждать на выборах, ведь они обещают людям много всего бесплатного. Им легко набирать сторонников, делая невыполнимые обещания", - заявил президент США.

В последние дни Трамп стал часто критиковать политиков, представляющих левое крыло Демократической партии. На прошлой неделе он уже называл их серьезной угрозой для США. Однако тогда президент все же уточнял, что мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года были более серьезными вызовами для страны.

США Дональд Трамп
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