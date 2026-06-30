ВВС США провели испытание ракеты LRASM с борта B-2 в Тихом океане

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit потопил корабль-мишень с помощью новой противокорабельной ракеты большой дальности LRASM в ходе учений в Тихом океане, сообщает во вторник Командование глобальных ударов ВВС США.

Самолет продемонстрировал возможности поражения стратегических целей с больших расстояний, заявило командование, добавив, что в настоящее время LRASM является новым ключевым компонентом дальних морских ударных операций американских вооруженных сил, который обеспечивает решающее преимущество перед противниками.

Тестовый пуск ракеты дальностью 800 км был осуществлен к северу от Марианских островов.

"Впечатляющие характеристики B-2 подчеркивают приверженность американских вооруженных сил адаптивности и гибкости перед лицом возникающих угроз безопасности. (...) Приоритетное внимание к морским ударным операциям позволяет нам сохранять решающее преимущество над противниками, защищать наши национальные интересы и обеспечивать свободный и открытый Тихий океан, который лежит в основе нашей глобальной безопасности", - заявил командующий Тихоокеанскими ВВС генерал Кевин Шнайдер.

Пуск ракеты LRASM с борта стратегического бомбардировщика B-2 был осуществлен в рамках учений Valiant Shield 26, проходящих с 22 июня по 1 июля в районе Марианских островов, Гуама и Японии.