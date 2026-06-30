Уолл-стрит завершила сессию уверенным ростом, Dow Jones обновил рекорд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился на 0,59% - до рекордных 52182,74 пункта.

Значение Standard & Poor 's 500 увеличилось на 1,18% - до 7440,43 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,07% и закрылся на отметке 25820,14 пункта.

Поддержку рынкам оказали новости о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара Дохе во вторник. До этого американские вооруженные силы атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, а Тегеран ударил по военным базам Штатов в Кувейте и Бахрейне.

Бумаги Alphabet Inc. подорожали на 4,8% после вхождения в состав DJIA, выпавшей из него Verizon Communications - подешевели на 5,2%. Кроме того, Verizon выплатит $625 млн британской BT Group для выравнивания условий участия в новом международном СП.

Tesla увеличила рыночную стоимость на 8,5% после закрытия многолетнего федерального расследования в отношении безопасности ее электромобилей.

Капитализация Nvidia Corp. по итогам торгов выросла на 1,3%, Advanced Micro Devices - на 3,4%, Broadcom - на 2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,2%, Amazon.com Inc. - на 3,2%, Qualcomm Inc. - на 0,4%, Micron - на 1,1%, IBM - на 2,4%, Intel Corp. - на 2,7%. Microsoft Corp. сократила ее на 1,2%, Apple Inc. - на 0,7%, Oracle Corp. - на 0,5%, CoreWeave - на 1,1%.

Акции производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных Super Micro рухнули на 8,1% после сообщений СМИ об обысках в его офисах на Тайване в рамках расследования возможной контрабанды чипов.

Рыночная стоимость разработчика программного обеспечения Strategy Inc. подскочила на 12,6%. Компания сообщила, что может продать биткойны на сумму до $1,25 млрд, и утвердила обратный выкуп акций на сумму до $2 млрд.

Бумаги Comcast повысились в цене на 4,5% после новостей о намерении компании отделить медиаактивы - NBCUniversal и Sky - от остального бизнеса, к которому относятся операции в сфере широкополосного интернета и мобильной связи.

Капитализация оператора спутниковой связи Iridium Communications взлетела на 25,4%. Ее покупает космическая Rocket Lab примерно за $8 млрд с учетом долга и частичной оплатой собственными акциями, которые подорожали на 15,9%.

Цена акций Martin Marietta уменьшилась на 5,7% после новостей о том, что этот поставщик стройматериалов купит производителя извести Lhoist North America с оценкой стоимости в $13,5 млрд.