Постпред Белоруссии заявил о недопустимости давления после атаки на автобус в Брянской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Любые попытки давления или запугивания, ультиматумы, угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства недопустимы, заявил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области России.

"Белоруссия не участвует в вооруженном конфликте. Любые попытки давления или запугивания, ультиматумы, угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства недопустимы", - цитирует Рыбакова госагентство БелТА.

"При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости", - подчеркнул представитель Белоруссии в ООН.

Дипломат отметил, что публичные, импульсивные высказывания, которые недавно прозвучали от руководства Украины, свидетельствуют лишь о стремлении к дальнейшему обострению конфликта.

"Белоруссия выступает категорически против эскалации, призывает к дипломатии, к переговорам как единственным инструментам для выхода из конфликта", - заявил он.

Он обратил внимание на тот факт, что между Минском и Киевом продолжается профессиональный конфиденциальный диалог для обмена информацией и поиска точек соприкосновения. По мнению представителя Белоруссии, данный диалог дает свои результаты и несомненно будет продолжен.

"Достаточно сказать, что все обмены пленными и телами погибших между российской и украинской сторонами проходят при нашем содействии на территории Республики Беларусь. Все это необходимо учитывать, прежде чем выносить обвинения в публичную плоскость и устраивать провокации", - заявил Рыбаков.

"Белоруссия призывает к объективной и беспристрастной оценке совершенной атаки на автобус с белорусскими гражданами со стороны международного сообщества. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные не должны уходить от ответственности", - добавил он.