Рыбаков сообщил об обнаружении дрона, идентичного атаковавшему автобус под Брянском

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совбеза ООН, созванном в связи с атакой беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил об обнаружении в Гомельской области дрона, аналогичного тому, что совершил атаку на автобус с детьми под Брянском.

"Идет война с массированным применением дронов и средств электронной борьбы. Один из недавних случаев - обнаружение 17 июня 2026 года аналогичного дрона (идентичен тому БПЛА, который в тот же день совершил атаку на белорусский автобус в Брянской области) в Лельчицком районе Гомельской области Республики Беларусь", - заявил Рыбаков, слова которого приводит госагентство БелТА.

Постперед Белоруссии пояснил, что корпус упавшего дрона был направлен фюзеляжем в северном и северо-восточном направлении полета, "то есть из Украины в Россию через Белоруссию".

Он рассказал, что намеренно приводит данный пример, поскольку белорусскими следователями установлено, что беспилотник, обнаруженный в Гомельской области, и беспилотник, использовавшийся при атаке на белорусский автобус с детьми в Брянской области, снабжены одинаковыми компонентами и представляют собой один и тот же тип дронов. Кроме того, было установлено, что оба БПЛА находились, по состоянию на 17 июня, в пределах зоны досягаемости сигнала для четырех подразделений Вооруженных сил Украины, расположенных в Черниговской и Сумской областях.

Рыбаков обратил внимание, что Белоруссия находится в эпицентре регионального противостояния, и в воздушное пространство страны попадали и продолжают попадать беспилотные летательные аппараты, а в результате падений БПЛА имеются повреждения и на территории Белоруссии.

"Если бы Беларусь обращалась с просьбами о созыве заседаний Совета Безопасности по каждому инциденту с БПЛА на своей территории, таких встреч могло бы быть больше, чем регулярных ежемесячных заседаний", - подчеркнул диплом