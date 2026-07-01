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Трамп считает выгодным Китаю решение Верховного суда США не ограничивать гражданство по праву рождения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда не отменять право на американское гражданство для всех, кто рождается в США, выгодно Китаю, предположил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Я хотел бы поздравить председателя Си Цзиньпина и великую страну Китай с их огромной победой по вопросу о выдаче гражданства США по праву рождения", - написал он в соцсети Truth Social.

The New York Times отмечает, что этот комментарий - отсылка на недавние слова Трампа о том, что правом на гражданство по рождению нередко пользуются "китайские миллиардеры".

Во вторник Верховный суд постановил, что указ Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению является незаконным.

Американский президент раскритиковал это решение и пообещал, что попытается ограничить это право через Конгресс. СМИ США отмечают, что на практике Трампу это вряд ли удастся.

В январе 2025 года Трамп подписал указ, который прекращает практику автоматической выдачи гражданства детям, родившимся на территории США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам. Президент Штатов утверждал, что если такая практика сохранится, это станет "экономической катастрофой для страны, у нас будет 25% людей, въезжающих в страну через гражданство по праву рождения, и у нас не будет никакого контроля".

Право на гражданство по рождению закреплено в первом разделе 14-й поправки к Конституции США, принятой в 1868 году.

Дональд Трамп Верховный суд Китай Конгресс Си Цзиньпин
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