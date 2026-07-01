Квоты по добыче семи стран ОПЕК+ с июля вырастут на 188 тыс. б/с

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Квоты по добыче нефти семи стран ОПЕК+ с июля вырастут на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки.

По итогам последнего заседания в начале июня министры семи стран, добровольно сокращающих производство, решили также, что период компенсаций ранее недосокращенной добычи будет продлен до конца 2026 года. Этот срок должен был закончиться к июлю, но Казахстан и, в меньшей степени, Оман продолжали превышать установленные объемы добычи. Казахстан вдвое нарушал свои обязательства - почти на 1 млн б/с каждый месяц.

При этом ОПЕК не сообщила о новом графике компенсаций этих объемов, поэтому пока действующий план добычи - рост на 188 тыс. б/с.

Лидеры сделки - Саудовская Аравия и Россия - смогут увеличить производство в следующем месяце на 62 тыс. б/с - до 10,353 млн б/с и 9,824 млн б/с соответственно. Ирак имеет право нарастить его на 26 тыс. б/с, до 4,378 млн б/с, Кувейт - на 16 тыс. б/с, до 2,644 млн б/с, Алжир - на 6 тыс. б/с, до 995 тыс. б/с.

Квота Казахстана увеличилась на 10 тыс. б/с, до 1,609 млн б/с, Омана - на 5 тыс. б/с, до 831 тыс. б/с.

Страны "семерки" (ранее "восьмерки", но ОАЭ с мая вышли из ОПЕК - ИФ) встречаются ежемесячно, поскольку сейчас меняются только их квоты по добыче. С апреля они решили возобновить ранее приостановленное на первый квартал наращивание. Речь идет о возвращении на рынок ранее принятых ограничений в 1,65 млн б/с (1,5 млн б/с без доли ОАЭ) - с учетом решения на июль останется вернуть на рынок около 0,4 млн б/с.

Впрочем, несмотря на наращивание квот, фактический объем добычи стран ОПЕК+ оставался ниже плана - даже несмотря на превышение Казахстана - из-за того, что не все страны могут увеличить производство. Среди стран "семерки" разрешенного уровня с ноября не достигает и Россия. Кроме того, в условиях ближневосточного конфликта Саудовской Аравии, Ираку и Кувейту пришлось значительно снизить добычу. Впрочем, сообщалось о том, что в условиях процесса мирного урегулирования между США и Ираном эти страны начинали наращивать производство.