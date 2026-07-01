Ирландское председательство в Совете ЕС объявило целью повышение конкурентоспособности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ирландия приступает в среду к исполнению в течение полугода полномочий председателя Совета ЕС.

"Для обеспечения стабильного экономического будущего, отвечающего потребностям и ожиданиям населения, Европе необходимо срочно принять меры по повышению конкурентоспособности и производительности", - говорится в опубликованной презентации приоритетов ирландского председательства.

В документе называются "пять согласованных стратегических направлений", которыми будет руководствоваться Ирландия как председатель Совета ЕС.

Председательство Ирландии, во-первых, займется "упрощением правил". "Мы сократим ненужную административную нагрузку за счет приоритетного применения комплексных пакетов упрощения. Мы будем уделять приоритетное внимание более продуманной и согласованной нормативно-правовой базе. Это ключ к быстрому и эффективному развитию критически важной инфраструктуры, чистой и доступной энергии, а также доступного жилья", - заявили в Дублине.

Во-вторых, ирландское председательство будет работать "над устранением барьеров, решением проблем с регуляторным бременем, стимулированием внутренней торговли, цифровой трансформацией и обеспечением равных условий для предприятий, работающих по всему ЕС".

Поддержка сильной торговли - третье ключевое направление деятельности. "Амбициозная программа торговой политики, которая укрепляет наши торговые отношения с надежными глобальными партнерами и диверсифицирует наши рынки, также будет лежать в основе нашей работы. Ирландское председательство будет поддерживать усилия ЕС по укреплению экономической устойчивости", - отмечается в презентации.

В-четвертых, внимание Ирландии будет сосредоточено на энергетическом переходе. "Мы поддержим все усилия по реагированию на исключительный энергетический кризис, с которым столкнулась Европа. Мы будем уделять приоритетное внимание работе по повышению энергетической безопасности Европы и развитию устойчивых, доступных и надежных энергетических систем. Мы завершим работу над европейским пакетом мер по энергосетям и продвинем вперед предстоящий пакет мер по энергетической безопасности", - обещает новое председательство.

Своим пятым приоритетом Ирландия считает цифровые технологии и искусственный интеллект. "Мы будем стремиться к укреплению потенциала ЕС в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, а также к продвижению позиций союза в отношении ответственного цифрового управления. В эпоху трансформационных технологических изменений мы соберем правительства и заинтересованные стороны на саммите, посвященном использованию возможностей ИИ и цифровых технологий, а также расширению возможностей наших граждан для процветания в цифровом обществе", - заявляет ирландская сторона.

В дополнение к объявленным приоритетам председательство Ирландии в Совете ЕС намерено уделять первостепенное внимание работе в поддержку конкурентоспособного и устойчивого сельского хозяйства и рыболовства.

Упоминается в программе и здравоохранение в качестве инструмента содействия продуктивному и конкурентоспособному обществу. "Инновации в здравоохранении будут играть центральную роль в повышении конкурентоспособности и технологического лидерства Европы. Мы будем продвигать законодательство в области биотехнологий и медицинского оборудования, чтобы стимулировать инновации, устойчивость и конкурентоспособность этого ключевого сектора", - объявило ирландское председательство.

Ротационное председательство в Совете ЕС - это система, при которой государства-члены по очереди руководят работой совета. Каждая страна Евросоюза получает эти полномочия на шесть месяцев, а полный цикл охватывает все 27 стран и занимает 13,5 лет.

Ирландское председательство приходит на смену председательству Кипра, руководившему Советом ЕС с января по июнь 2026 года.