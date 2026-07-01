Поиск

Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня направился с официальным визитом в Республику Индонезия", - говорится в сообщении.

Программой визита запланированы переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном составах. Особый акцент будет сделан на перспективах развития отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, по линии гуманитарного сотрудничества.

"Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. Главный из них - дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении.

Александр Лукашенко Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после завершения наружных ремонтных работ

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек

Что произошло за день: вторник, 30 июня

Нетаньяху призвал израильских военнослужащих в южном Ливане отвечать на каждую угрозу

 Нетаньяху призвал израильских военнослужащих в южном Ливане отвечать на каждую угрозу

Трамп намерен ограничить получение гражданства США по рождению через Конгресс

Организация ООН ждет гарантий Ирана о прекращении огня для эвакуации оставшихся моряков

ВС США отменил указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

 ВС США отменил указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

Иран и Оман работают над планом по взиманию пошлин с проходящих Ормузский пролив судов

США и Иран обсудят в Катаре 1 июля Ормузский пролив на непрямых переговорах

Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай

 Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10209 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2890 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов