Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Индонезию, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня направился с официальным визитом в Республику Индонезия", - говорится в сообщении.

Программой визита запланированы переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном составах. Особый акцент будет сделан на перспективах развития отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, по линии гуманитарного сотрудничества.

"Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. Главный из них - дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении.