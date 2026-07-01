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Палата представителей США не стала ограничивать полномочия Трампа по боевым действиям в Ливане

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США проголосовали против проекта резолюции, предусматривавшего ограничение полномочий президента страны Дональда Трампа, позволявших ему принимать решение об участии Соединенных Штатов в боевых действиях в Ливане, сообщают во вторник американские СМИ.

Против предложения проголосовали 235 конгрессменов, а за - 189. Законопроект разработала конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб. Ее инициативу не поддержали республиканцы и даже часть демократов.

В документе говорилось, что в течение семи дней после его принятия Трамп должен был прекратить участие США в любых военных операциях, связанных с Ливаном. В то же время президенту разрешалось бы использовать военных для помощи властям Ливана или для защиты американских диппредставительств.

При этом в настоящее время американская армия операций в Ливане не проводит, отмечают СМИ.

В Ливане в последние месяцы Израиль вел бои против шиитского движения "Хезболла". Армия Ливана в этих боестолкновениях не участвовала.

Урегулирование ливанского кризиса - одна из тем на переговорах между США и Ираном.

Дональда Трамп Иран Израиль Ливан США Хезболла
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