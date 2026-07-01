Уолл-стрит выросла во вторник

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги вторника ростом, при этом по итогам квартала S&P 500 и Nasdaq показали самый сильный подъем с 2020 года, Dow Jones - с 2022 года.

Позитивным фактором для рынка стал оптимизм в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном.

Между тем стабилизация цен на нефть вблизи минимумов с конца февраля способствовала снижению опасений относительно ускорения инфляции и повышения процентных ставок Федрезервом.

В среду инвесторы будут оценивать выступление главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша на ежегодном форуме Европейского центрального банка в португальском городе Синтра.

Как показали опубликованные во вторник данные, количество открытых вакансий в США в мае выросло на 9 тыс. относительно предыдущего месяца и составило максимальные с мая 2024 года 7,594 млн. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал 7,3 млн.

Позднее на этой неделе будет обнародован июньский отчет о состоянии рынка труда США.

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Sandisk (+10,9%), Axon Enterprise (+9,8%) и Vertiv Holdings (+9,1%).

Наибольшее падение в S&P 500 продемонстрировал REIT (инвестиционный траст недвижимости) Digital Realty (-5,8%), сообщивший ранее о покупке доли в трех центрах обработки данных за $3,5 млрд.

Бумаги Advanced Micro Devices подорожали на 7,7%, Marvell Technology - на 7,3%, ON Semiconductor - на 6,7%, Intel Corp. - на 6%, Apple Inc. - на 2,7%, Nvidia Corp. - на 2,6%, Broadcom - на 1,4%, Microsoft Corp. и International Business Machines - на 1,2%, Alphabet Inc. - на 1,1%. Капитализация SpaceX увеличилась на 4,1%, Tesla - на 2,1%.

Акции производителя беспилотников AeroVironment подскочили в цене на 18,8% на сильных квартальных результатах.

ИТ-компания Concentrix, специализирующаяся на автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, потеряла 11,2% рыночной стоимости после ухудшения годового прогноза выручки и скорректированной прибыли.

Стоимость бумаг Morgan Stanley снизилась на 1,3%, Goldman Sachs Group - на 0,9%, Citigroup Inc. - на 1,8%, Bank of America Corp. - на 1,6%. Ранее брокерская фирма Oppenheimer ухудшила рейтинг крупнейших американских банков, отметив, что их высокая оценка оставляет мало возможностей для дальнейшего роста.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,26% - до 52319,2 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,79% - до 7499,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,52% и закрылся на отметке 26213,72 пункта.