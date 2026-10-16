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В Польше авиацию НАТО поднимали в воздух второй раз за сутки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО второй раз за сутки была поднята в воздух на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Сообщается, что в связи "с авиаударами России по целям на западе Украины", несет дежурство польская авиация и авиация НАТО. Также приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы", - подчеркнули в командовании.

НАТО ПВО Украина Польша
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