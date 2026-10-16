В Польше авиацию НАТО поднимали третий раз за сутки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО третий раз за текущие сутки была поднята в воздух на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Сообщается, что в связи "с очередными ударами России по целям на западе Украины, наносимых с использованием беспилотных летательных аппаратов", несет дежурство польская авиация и авиация НАТО. Также приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы", - подчеркнули в командовании.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания PANSA сообщило об остановке работы аэропортов в восточной части Польши. "В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили полеты", - говорится в сообщении.