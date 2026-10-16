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ЕЦБ одобрил слияние UniCredit и Commerzbank

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit получил разрешение от Европейского центрального банка (ЕЦБ) на увеличение доли в германском Commerzbank до 30% и выше, без верхнего предела, говорится в пресс-релизе UniCredit.

UniCredit наращивал долю в Commerzbank с 2024 года и в начале мая этого года выставил акционерам германского банка оферту на выкуп их бумаг. Ее приняли владельцы 17,6% акций, что позволило UniCredit увеличить долю в Commerzbank до 47,59%.

Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль выдвинул ряд требований к сделке, включая сохранение листинга Commerzbank на бирже и штаб-квартиры во Франкфурте, а также продолжение финансирования банком германских предприятий среднего бизнеса как внутри страны, так и за рубежом. До этого германские власти жестко выступали против слияния.

"Ожидается, что оставшиеся регуляторные процедуры и условия для завершения сделки по приобретению Commerzbank будут выполнены к концу года, - отмечается в пресс-релизе итальянского банка. - К этому времени UniCredit получит около 50% голосующих акций Commerzbank и сможет взять банк под свой контроль".

Акции Commerzbank в пятницу дорожают на 1,4%, цена бумаг UniCredit поднимается на 0,9%.

ЕЦБ UniCredit Commerzbank
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