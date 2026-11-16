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Еврокомиссия одобрила слияние UniCredit и Commerzbank

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия выдала разрешение на покупку итальянским UniCredit германского Commerzbank безо всяких дополнительных условий, сообщила ЕК.

"Европе нужны более сильные банки, которые могут конкурировать, расти и поддерживать европейский бизнес и семьи. Международные слияния могут помочь в этом, позволяя банкам работать более эффективно и лучше противостоять экономическим потрясениям", - заявила комиссар ЕС по антимонопольному праву Тереза Рибера.

Еврокомиссия провела проверку и заключила, что слияние не вызывает опасений по поводу конкуренции в Европейской экономической зоне. В частности, как говорится в заключении комиссии, доля рынка банковских услуг в Германии у UniCredit и Commerzbank после их слияния будет умеренной, при этом в каждом секторе таких услуг у этих банков есть несколько крупных конкурентов.

UniCredit наращивал долю в Commerzbank с 2024 года, доведя ее до 47,59%. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль выдвинул ряд требований к сделке, включая сохранение листинга Commerzbank на бирже и штаб-квартиры во Франкфурте, а также продолжение финансирования банком германских предприятий среднего бизнеса как внутри страны, так и за рубежом. До этого германские власти жестко выступали против слияния.

В начале ноября итальянский банк сообщил, что рассчитывает завершить слияние в ноябре и назначить новое руководство германского банка в начале 2027 года.

Commerzbank UniCredit Еврокомиссия Италия Германия
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